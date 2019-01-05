رسمياً: ميدو مدرباً لـ #الوحدة حتى نهاية الموسم

المواطن - طارق سعد

أعلن المصري أحمد حسام ميدو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” توصله لاتفاق رسمي مع رئيس الوحدة حاتم خيمي لتولي منصب مدرب الفريق الأول حتى نهاية الموسم.

وكان ميدو قد سبق له الإشراف مؤقتاً على الوحدة في لقاء الجولة الماضية ضد الأهلي وانتهت بفوز الوحدة بهدفين مقابل هدف، قبل أن تتناقل وسائل إعلام خبر ابتعاد ميدو عن إكمال المهمة المؤقتة.

ويُعد ميدو (35 عاماً) من أصغر المدربين المتواجدين حالياً في الدوري السعودي، ويأتي خلفاً للبرازيلي كاريلي الذي فضّل إنهاء عقده والعمل كمدرب لكورنثنايز البرازيلي.