رسميًا .. #الاتحاد يضم بريجوفيتش من باوك اليوناني حتى عام 2023

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر تعاقده مع المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر تويتر أن اللاعب بريجوفيتش انضم إلى نمور جدة لمدة أربع مواسم ونصف الموسم قادمًا من نادي باوك اليوناني، بعد اجتيازه للفحص الطبي والذي خضع له في مدينة دبي الإماراتية.

ويعد اللاعب بريجوفيتش رابع صفقة يبرمها العميد في فترة الانتقالات الشتوية بعد تعاقده مع البرازيلي مارسيلو جروهي والإيفواري سيكو سانوجو واللاعب جاري رودريغيز من نادي جالطة سراي التركي.

يحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.