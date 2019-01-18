رسميًا .. التونسي عمار السويح مدربًا لـ #أحد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي أحد تعاقده مع المدرب التونسي عمار السويح لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي أحد عبر تويتر أن المدرب التونسي عمار السويح وصل إلى السعودية وذلك لاستلام مهام عمله كمدرب لفريق أحد دون تحديد مدة التعاقد.

وسبق للمدرب عمار السويح تدريب أندية الحزم والقادسية والطائي والاتفاق، كما سبق له تدريب نادي الشباب والفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مع الليث في موسم 2013-2014.

يحتل نادي أحد حاليًا المرتبة السادسة عشر والأخيرة في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ست نقاط، كما خسر أحد في الجولة السادسة عشرة من النادي الأهلي بخماسية مقابل هدف.

وكان اللاعب حسين عبد الغني فسخ عقده بالتراضي مع نادي أحد في شهر يناير الجاري، لينضم إلى النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.