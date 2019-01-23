رسميًا .. الفتح يتعاقد مع الصربي يوفانوفيتش

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي الفتح منذ قليل تعاقده مع اللاعب الصربي ساشا يوفانوفيتش لتعزيز الصفوف الهجومية له خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفتح عبر تويتر أن النادي تعاقد مع اللاعب يوفانوفيتش دون ذكر قيمة الصفقة أو مدة التعاقد.

ويستعد الفتح لمواجهة نادي القادسية في الجولة السابعة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام المباراة يوم الأحد المقبل.

وكان نادي الفتح خسر من فريق الوحدة بهدف دون رد في الجولة السادسة عشرة في مباراة أقيمت يوم 10 يناير على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ويحتل الفتح المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، حيث لم يحقق الفتح النتائج الإيجابية المنتظرة منه في بطولة الدوري.