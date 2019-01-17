رسميًا .. #الهلال يُعلن مخالصة مختار فلاتة

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال منذ قليل مخالصة اللاعب مختار فلاتة ماليًا وذلك بسبب عدم احتياج المدرب البرتغالي جورجي جيسوس له في الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن إدارة الزعيم أنهت إجراءات مخالصة اللاعب مختار فلاتة، مع توجيه الشكر له على الجهود التي قدمها لأزرق العاصمة خلال الفترة الماضية.

ولم يشارك مختار فلاتة بصورة منتظمة مع نادي الهلال منذ بداية الموسم الجاري، حيث لا يعتمد عليه المدرب جورجي جيسوس بصورة منتظمة.

وكان نادي الهلال تأهل لدور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد الفوز على نادي هجر بثلاثية دون رد.

يحتل نادي الهلال حاليًا المركز الأول في صدارة جدول ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم برصيد 37 نقطة.