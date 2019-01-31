رسميًا.. #الوحدة يضم التونسي عصام الجبالي لموسمين ونصف

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الوحدة اليوم عن تعاقده مع اللاعب التونسي عصام الجبالي لاعب وسط نادي روزنبورغ النرويجي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي في تويتر أن التعاقد مع عصام الجبالي جاء لمدة موسمين ونصف الموسم، بعد اجتيازه للكشف الطبي بنجاح.

وكان المدرب أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الوحدة أكد أنه طلب من إدارة النادي برئاسة حاتم خيمي التعاقد مع التونسي عصام الجبالي والجزائري زيدان لمباركلي كونهما يتحدثان اللغة العربية ويعرفان جيدًا الكرة في المنطقة العربية.

ويذكر أن أحمد حسام ميدو سيدرب نادي الوحدة حتى نهاية الموسم الجاري بعد توقيع العقد معه بالفترة الماضية.

وتعاقد الوحدة كذلك في الفترة الأخيرة مع اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو من نادي الزمالك المصري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

تأهل الوحدة إلى ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد إقصاء النادي الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.