رسميًا .. حسين عبد الغني يُوقع لـ #الأهلي حتى نهاية الموسم

المواطن - محمد سمعه

وقع اللاعب حسين عبد الغني ظهير أيسر نادي أحد عقد انضمامه إلى النادي الأهلي اليوم الاثنين بمقر النادي في مدينة جدة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر صورًا من توقيع حسين عبد الغني عقد انضمامه إلى الراقي حتى نهاية الموسم الجاري بحضور عبدالله بترجي رئيس مجلس إدارة النادي.

ويذكر أن حسين عبد الغني يُعد من ناشئي النادي الأهلي حيث بدأ مسيرته الكروية مع الفريق الأول بالأهلي في عام 1995 واستمر مع الراقي حتى عام 2008.

وسبق لحسين عبد الغني اللعب في صفوف نادي النصر ونادي فيريا البلغاري ونادي أحد قبل الانضمام للنادي الأهلي مؤخرًا.

شارك حسين عبد الغني كذلك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا عام 1996 وكأس العالم عام 2006 بألمانيا.