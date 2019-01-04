رسميًا .. عبدالله السعيد ينضم لـ بيراميدز من #الأهلي

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي بيراميدز المصري عن تعاقده مع اللاعب المصري عبدالله السعيد قادمًا من النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر تويتر أن اللاعب عبدالله السعيد هو خامس صفقة يبرمها نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان عبدالله السعيد انضم للأهلي السعودي قادمًا من الأهلي المصري في صيف 2018، لكن اللاعب لم ينجح في التألق مع الراقي لينضم إلى بيراميدز في يناير الحالي.

شارك عبدالله السعيد مع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

ويذكر أن عبدالله السعيد تُوج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي المصري عامي 2012 و 2013، بجانب فوزه ببطولة كأس الكونفيدرالية في عام 2014 مع المارد الأحمر.