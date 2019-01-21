رسميًا .. عمر خربين ينضم إلى بيراميدز من #الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي بيراميدز المصري عن تعاقده مع المهاجم السوري عمر خربين من صفوف نادي الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر بيراميدز صورًا من تعاقد عمر خربين عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: سادس صفقات بيراميدز في يناير .. المهاجم السوري عمر خربين.

ولم يذكر نادي بيراميدز مدة التعاقد أو قيمة الصفقة مع اللاعب عمر خربين.

ويذكر أنه سبق لبيراميدز أن أعلن منذ شهرين عن نيته التعاقد مع خربين على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وكان عمر خربين شارك مع منتخب سوريا في بطولة كأس أمم آسيا 2019، لكن منتخب بلاده ودع البطولة من الدور الأول.

وعانى عمر خربين خلال الفترة الماضية بسبب عدم اللعب بصورة أساسية مع نادي الهلال، منذ انضمام الفرنسي بافتيمبي جوميز لصفوف أزرق العاصمة قادمًا من نادي جالطة سراي التركي.