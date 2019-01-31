رسميًا .. مارسيال يُجدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2024

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم عن تجديد عقد مهاجمه الفرنسي أنتوني مارسيال حتى عام 2024 اليوم الخميس.

وذكر الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد عبر الإنترنت، أن مارسيال سيبقى مع نادي مانشستر يونايتد حتى نهاية موسم 2023-2024، مع وجود خيار بتمديد العقد لمدة عام آخر إضافي.

وأعرب الفرنسي مارسيال في تصريحات لموقع مان يونايتد عن سعادته بتجديد العقد مع الشياطين الحمر مضيفًا أنه سعيد بحب ودفء العلاقات بينه وبين جماهير مانشستر يونايتد.

وقيل إن مارسيال كان يدرس الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في يناير الجاري، في حال استمر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ولكن بعد إقالته وتعيين المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير أصبحت الأمور جيدة للاعب الفرنسي.

وكان نادي مانشستر يونايتد تعادل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي مع نادي بيرنلي يوم الثلاثاء بهدفين لكل فريق في الأولد ترافورد.