رسميًا.. مروان دا كوستا ينضم إلى #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر في التعاقد مع المغربي مروان دا كوستا، لتدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين ونصف.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للمغربي مروان دا كوستا بقميص العميد، موضحًا أن اللاعب اجتاز الفحص الطبي الذي خضع له في مدينة دبي الإماراتية.

وتمنى مجلس إدارة نادي الاتحاد التوفيق للاعب المغربي مروان دا كوستا وأن يسهم مع زملائه في الفريق الأول لكرة القدم بتحقيق تطلعات جماهير العميد الوفية.

وقبل الإعلان الرسمي عن ضم مروان دا كوستا، نشر حساب نادي الاتحاد على “تويتر”، مقطع فيديو لصفقة العميد الجديدة وهو يرتدي قميص النمور، دون الكشف عن وجهه، وكتب في ورقة “MD….”.

وتوقعت الجماهير الاتحادية أن تكون الصفقة الجديدة هي المدافع المغربي مروان دا كوستا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسطانبول باشاكشهر التركي، بعدما ارتبط اسمه بالعميد خلال الفترة الماضية.

وتُعد صفقة المغربي مروان دا كوستا هي الرابعة لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث أعلن ضم كلًا من الإيفواري سيكو سانوغو، حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي، ونجم نادي الفتح، عبد الله العمار.

🎥 من إجراءات الفحص الطبي للاعب مروان دا كوستا في مدينة دبي #شتويه_العميد pic.twitter.com/SjqlVCdg4U — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 5, 2019