رسميًا.. مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، عن اختيار مصر لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 رسميًا، بعد منافسة مع جنوب إفريقيا.

واجتمعت اللجنة التنفيذية لـ”الكاف”، اليوم، في العاصمة السنغالية داكار من أجل الإعلان عن البلد المنظم لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تشهد مشاركة 24 منتخبًا.

وحصلت مصر على 16 صوتًا، فيما نالت جنوب إفريقيا صوتًا واحدًا، وامتنع اتحاد واحد فقط عن التصويت.

واستضافت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 4 مرات من قبل، وكان آخرها نسخة عام 2006، حينما توج منتخب الفراعنة باللقب، وتُعد هذه المرة هي الخامسة، وهو رقم قياسي لم تُحققه أي دولة في القارة السمراء.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر، شهر نوفمبر الماضي، سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 من الكاميرون، لعدم جاهزية الملاعب لاستضافة البطولة القارية.