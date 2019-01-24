رسميًا.. نادي موناكو يوقف تيري هنري

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي موناكو الفرنسي، مساء اليوم الخميس، عن إيقاف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، تيري هنري.

ونشر نادي موناكو بيانًا قصيرًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، يؤكد من خلال إيقاف المدرب الفرنسي، على أن يتسلم فرانك باسي الأمور الفنية في الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو من تراجع النتائج خلال الفترة الماضية مع الفرنسي تيري هنري، حيث ودع كأس فرنسا من منافسات دور الـ32 بعد الخسارة أمام فريق ميتز المنتمي لدوري الدرجة الثانية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 15 نقطة فقط من 21 مباراة خاضها حتى الآن.

وقاد تيري هنري الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو في 20 مباراة، نجح في الفوز بـ5 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر 11 لقاء.