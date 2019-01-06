رسميًّا .. استبعاد سلمان الفرج من كأس آسيا واستدعاء موسى #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

قرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، استبعاد اللاعب سلمان الفرج، لاعب نادي الهلال، من قائمة الأخضر المشاركة في بطولة كأس آسيا 2019؛ بسبب الإصابة.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر أن بيتزي قرر استبعاد اللاعب سلمان الفرج واستدعاء نوح الموسى لاعب النادي الأهلي ليشارك مع الأخضر بدلًا منه.

وكان سلمان الفرج عانى من إصابة عضلية بالفترة الأخيرة مع المنتخب السعودي.

ويذكر أن المنتخب السعودي يستعد لمواجهة منتخب كوريا الشمالية غدًا الثلاثاء الموافق الثامن من يناير في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم آسيا.

وكان سلمان الفرج شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، وسجل هدفًا كذلك في مباراة منتخب مصر في الجولة الثالثة بدور المجموعات في المونديال.