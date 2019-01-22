رسميًّا .. #الأهلي يضم بايزا من كولو كولو التشيلي حتى 2022

رسميًّا .. #الأهلي يضم بايزا من كولو كولو التشيلي حتى 2022

2019/01/23
الساعة 12:19 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
2145
0
طباعة
المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع اللاعب التشيلي كلاوديو بايزا؛ لتعزيز الصفوف الدفاعية للراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر أن إدارة الراقي أنهت إجراءات التعاقد مع اللاعب كلاوديو بايزا لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2022.

وانضم بايزا للنادي الأهلي قادمًا من نادي كولو كولو التشيلي، حيث لعب مع الأخير من عام 2012 حتى عام 2018 قبل الانضمام للنادي الأهلي.

يذكر أن الأهلي تعاقد الثلاثاء مع اللاعب عبدالعزيز الشهراني لاعب وسط نادي ضمك حتى عام 2023.

ويستطيع كلاوديو بايزا اللعب كمدافع وكخط وسط دفاعي في تشكيل الراقي خلال الفترة المقبلة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :