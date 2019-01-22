رسميًّا .. #الأهلي يضم بايزا من كولو كولو التشيلي حتى 2022

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع اللاعب التشيلي كلاوديو بايزا؛ لتعزيز الصفوف الدفاعية للراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر أن إدارة الراقي أنهت إجراءات التعاقد مع اللاعب كلاوديو بايزا لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2022.

وانضم بايزا للنادي الأهلي قادمًا من نادي كولو كولو التشيلي، حيث لعب مع الأخير من عام 2012 حتى عام 2018 قبل الانضمام للنادي الأهلي.

يذكر أن الأهلي تعاقد الثلاثاء مع اللاعب عبدالعزيز الشهراني لاعب وسط نادي ضمك حتى عام 2023.

ويستطيع كلاوديو بايزا اللعب كمدافع وكخط وسط دفاعي في تشكيل الراقي خلال الفترة المقبلة.