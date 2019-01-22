رسميًّا .. #الأهلي يضم شهراني ضمك حتى 2023

المواطن - محمد سمعه

أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب عبدالعزيز الشهراني، صاحب الـ23 عامًا، من صفوف نادي ضمك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر أن الأهلي تعاقد مع اللاعب عبدالعزيز الشهراني حتى عام 2023.

ويسعى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لتعزيز صفوفه بالتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل، وذلك من أجل تحسين نتائج الراقي في النصف الثاني من الموسم الجاري.

وكان الأهلي سبق له التعاقد مع اللاعب التشادي عثمان الحاج من صفوف نادي جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحتل النادي الأهلي حاليًّا المركز الرابع في جدول ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة.