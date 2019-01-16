رسميًّا.. الصحة تُطلق نظام التدقيق في مناطق شمال المملكة

المواطن - واس

عقدت وزارة الصحة، ممثلة بالوكالة المساعدة للالتزام، ورشة عمل مكثفة لتدريب المفتشين على القيام بعملية التدقيق الإلكتروني للتقييم الذاتي لمدة يومين في مدينة عرعر، بمشاركة إدارات الالتزام في كل من صحة مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف والقريات وحائل.

وتم خلال الورشة الإطلاق الرسمي لنظام التدقيق ولأول مرة في شمال المملكة.

يذكر أن الصحة أطلقت مؤخرًا مشروع التقييم الذاتي وهو عبارة عن قائمة بالمعايير الصحية للمنشآت الصحية يتم تعبئته إلكترونيًّا بحيث يتم قياس أداء المنشآت الصحية الخاصة من خلال مسؤوليها عبر هذا النموذج الإلكتروني مما يزيد نسبة الوعي والشفافية في القطاع الصحي الخاص.

وفي سياق متصل، أعلنت الصحة عن إكمال التقييم الذاتي لأكثر من 8100 منشأة صحية خاصة بجميع مناطق المملكة وبنسبة بلغت 85% خلال الفترة التقييمية الأولى، حيث شمل التقييم المستشفيات والمجمعات الطبية وكذلك الصيدليات الخاصة.

ويأتي نظام التدقيق ليمكن أعضاء الالتزام بوزارة الصحة من التأكد من صحة ودقة التقييم الذاتي التي قامت به المنشأة وقياس مدى التزامها بتلك المعايير.