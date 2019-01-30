رسميًّا.. #الفيصلي يضم عبدالله القحطاني

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الفيصلي، برئاسة فهد المدلج، إجراءات التوقيع مع لاعب خط الوسط عبدالله بن إبراهيم القحطاني، قادمًا من صفوف نادي أبها.

وأعلن نادي الفيصلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده مع عبدالله القحطاني صاحب الـ19 عامًا، لمدة 5 مواسم قادمة، مُشيرًا إلى أنه لعب ضمن صفوف المنتخب السعودي للشباب.

وتمنى مجلس إدارة نادي الفيصلي التوفيق للاعب الفريق الجديد عبدالله القحطاني مع زملائه في المرحلة المقبلة، من أجل تقديم المستويات التي ترضي جماهير ومحبي عنابي سدير.

وقدم رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي، فهد المدلج، شكره لإدارة نادي أبها ومكتب إستاد الشرق الأوسط الوسيط، عزام الرميخاني، لتسهيلهم إجراءات انتقال عبدالله القحطاني.