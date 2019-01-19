رسميًّا .. #القادسية يتعاقد مع مختار فلاتة وبلخيتر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي القادسية عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب مختار فلاتة، قادمًا من نادي الهلال في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي القادسية عبر تويتر أن النادي ضمّ اللاعب مختار فلاتة بعد اجتيازه للفحص الطبي.

وأعلن القادسية كذلك تعاقده مع اللاعب الجزائري مختار بلخيتر في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي.

وكان نادي الهلال وقع مخالصة مالية مع اللاعب مختار فلاتة يوم الخميس الماضي، بينما انضم اللاعب مختار بلختير إلى القادسية قادمًا من نادي الإفريقي التونسي.

ويذكر أن القادسية يحتل المركز العاشر في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.

ويسعى القادسية إلى تعزيز صفوفه بصفقات قوية؛ وذلك من أجل تحقيق مركز جيد في بطولة الدوري بنهاية الموسم.