رسميًّا .. تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي عن 2018

المواطن - محمد سمعه

تُوج المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بجائزة أفضل لاعب إفريقي عن عام 2018 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ونجح محمد صلاح في الفوز بالجائزة للعام الثاني على التوالي بعد تفوقه على كل من السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول والجابوني بيير أوباميانج لاعب نادي آرسنال الإنجليزي.

ويذكر أن محمد صلاح كان تُوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي عن عام 2017، متفوقًا في ذلك الوقت على ماني وأوباميانج أيضًا.

وكان محمد صلاح تُوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي مع نادي ليفربول، بجانب وصوله لنهائي دوري الأبطال الأوروبي ومشاركته في كأس العالم مع منتخب مصر.