رسميًّا.. عامر شفيع يوقع عقد انضمامه لـ #الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

وقع مجلس إدارة نادي الفيحاء عقدًا مبدئيًّا مع حارس منتخب الأردن ونادي شباب الأردن، عامر شفيع، لمدة 6 أشهر.

واتفق مجلس إدارة نادي الفيحاء مع نظيرتها في نادي شباب الأردن على شراء عقد عامر شفيع، وسيصل حارس المرمى خلال اليومين القادمين إلى السعودية، من أجل إنهاء إجراءات التوقيع الرسمي.

ويُعد عامر شفيع صاحب الـ36 سنة، واحدًا من أبرز حراس المرمى في آسيا، وشارك مع منتخب الأردن في العديد من المشاركات الدولية، وكان آخرها في بطولة كأس آسيا 2019.

ولعب عامر شفيع في صفوف العديد من الأندية الأردنية، ومنها الفيصلي واليرموك والوحدات وشباب الأردن، بالإضافة إلى أنه خاض تجربة احترافية مع نادي الإسماعيلي المصري.

وحقق عامر شفيع عددًا من البطولات، الدوري الأردني للمحترفين 5 مواسم، كأس الأردن 4 مواسم، درع الاتحاد الأردني 3 مواسم، وكأس السوبر الأردني 5 مواسم.

ويأتي تعاقد الفيحاء مع عامر شفيع بعد تأكد إصابة حارس المرمى الأساسي، الكولومبي كريستيان بونيا، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 لـ8 أشهر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ13 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.