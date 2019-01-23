رسميًّا.. #أُحد يضم مؤمن زكريا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أُحد عن إنهاء إجراءات التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مؤمن زكريا، على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات هذا الموسم.

وأكدت تقارير مصرية أن النادي الأهلي سيحصل على 150 ألف دولار، مقابل إعارة نجمه مؤمن زكريا إلى صفوف أُحد حتى نهاية الموسم الجاري.

وتُعد تجربة أُحد هي الثانية للنجم مؤمن زكريا في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث انضم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى النادي الأهلي قبل أن يعود بداية هذا الموسم إلى القلعة الحمراء مُجددًا.

ورفض النادي الأهلي المصري العديد من العروض لرحيل مؤمن زكريا، مؤكدًا تمسكه باللاعب، إلا أنه لم يُشارك بشكل مستمر، ولم يتم قيده في قائمة الفريق بدوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي المصري قد نجح في تجديد عقد نجمه مؤمن زكريا خلال الفترة الماضية، بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة.