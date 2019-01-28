رسميًّا .. #الفيحاء يُعلن تعاقده مع الأردني عامر شفيع

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفيحاء تعاقده مع الحارس الأردني عامر شفيع، اليوم الاثنين، لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الفيحاء عبر تويتر أن الحارس عامر شفيع وقع للنادي بعد اجتيازه للفحوصات الطبية بنجاح مساء أمس الأحد.

وحضر مراسم توقيع العقد، محمد الدهش عضو مجلس إدارة الفيحاء.

ويذكر أن عامر شفيع انضم إلى نادي الفيحاء لمدة 6 أشهر قادمًا من نادي شباب الأردن.

وشارك عامر شفيع مع منتخب الأردن في بطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان نادي الفيحاء خسر بالأمس من نادي الهلال في الجولة السابعة عشرة بخماسية مقابل هدف.

ويحتل نادي الفيحاء المركز الرابع عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.