رسميًّا .. #الهلال يتعاقد مع الأسترالي ديجينيك لـ3 مواسم ونصف

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال- منذ قليل- عن تعاقده مع المدافع الأسترالي ميلوس ديجينيك، لاعب نادي ريد ستار بلغراد الصربي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولمدة ثلاثة مواسم ونصف.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر فيديو قصيرًا من تعاقد أزرق العاصمة مع اللاعب ديجينيك، والذي سيعزز الصفوف الدفاعية لنادي الهلال خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.

وسعى الهلال للتعاقد مع صفقة دفاعية؛ وذلك بسبب هبوط مستوى اللاعب الإسباني البرتو بوتيا في المباريات الأخيرة مع الزعيم.

وكان نادي الهلال تعادل مع نادي الرائد بهدف لكل فريق بالجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.