رسميًّا .. عبدالإله مؤمنة رئيسًا للجنة المسابقات باتحاد القدم

المواطن - محمد سمعه

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة القدم، في الاجتماع الذي عُقد ظهر اليوم، عبدالإله مؤمنة رئيسًا للجنة المسابقات في الاتحاد بعد استقالة عادل البطي.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر أن اتحاد القدم طلب من عبدالإله مؤمنة إعادة تشكيل لجنة المسابقات ليتولى هو رئاستها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل استقالة عادل البطي، والذي تقدم بها بعد إصدار بيان رسمي من قبل لجنة المسابقات بنقل مباراة النصر وأحد إلى مدينة المجمعة بعد غد الاثنين في بطولة الدوري دون علمه.

وأبدى عادل البطي غضبه من هذا القرار ليقرر الاستقالة من منصبه.

ويذكر أن نادي النصر كان تقدم بطلب نقل مبارياته في الرياض من ملعبي الملك فهد والملز لسوء أرضيتهما إلى ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النادي، لكن اتحاد القدم فضل نقل المباراة إلى مدينة المجمعة.