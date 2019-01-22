رسميًّا: مدافع #القادسية ياسين برناوي لـ #الاتحاد

المواطن - طارق سعد
أعلنت إدارة القادسية رسميًّا إعارة لاعبها ياسين برناوي لنادي الاتحاد لمدة 6 أشهر.
وكانت “المواطن” أشارت في وقت سابق لقرب خروج ياسين برناوي بالإعارة، بعد أن أنهت إدارة القادسية التوقيع مع المدافع الجزائري مختار بلخيتر.
أعلنت إدارة القادسية رسميًّا إعارة لاعبها ياسين برناوي لنادي الاتحاد لمدة 6 أشهر.
وكانت “المواطن” أشارت في وقت سابق لقرب خروج ياسين برناوي بالإعارة، بعد أن أنهت إدارة القادسية التوقيع مع المدافع الجزائري مختار بلخيتر.
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