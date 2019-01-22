رسميًّا: مدافع #القادسية ياسين برناوي لـ #الاتحاد

رسميًّا: مدافع #القادسية ياسين برناوي لـ #الاتحاد

2019/01/22
الساعة 10:09 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

أعلنت إدارة القادسية رسميًّا إعارة لاعبها ياسين برناوي لنادي الاتحاد لمدة 6 أشهر.

وكانت “المواطن” أشارت في وقت سابق لقرب خروج ياسين برناوي بالإعارة، بعد أن أنهت إدارة القادسية التوقيع مع المدافع الجزائري مختار بلخيتر.



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