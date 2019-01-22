رسميًّا: مدافع #القادسية ياسين برناوي لـ #الاتحاد

المواطن - طارق سعد

أعلنت إدارة القادسية رسميًّا إعارة لاعبها ياسين برناوي لنادي الاتحاد لمدة 6 أشهر.

وكانت “المواطن” أشارت في وقت سابق لقرب خروج ياسين برناوي بالإعارة، بعد أن أنهت إدارة القادسية التوقيع مع المدافع الجزائري مختار بلخيتر.