رصانة ‎الأول سعوديًا والـ9 إقليميًا و169 عالميًا في التصنيف العالمي

المواطن - واس

حاز المعهد الدولي‎ للدراسات الإيرانية (رصانة)، على مراتب عالمية متقدمة في التصنيف العالَمي لعام 2019 / 2018، حيث جاء في المركز الأول سعوديًا والتاسع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي المرتبة 28 في قائمة أفضل مركز للدراسات الإقليمية المتخصصة على مستوى العالم، كما دخل المعهد التصنيف الدولي الشامل لأول مرة وحصد المركز 169 على مستوى العالَم، ومن بين أفضل المراكز الجديدة في التصنيف العالَمي السنوي لمراكز الدراسات.

جاء ذلك في التصنيف الصادر عن جامعة بنسلفانيا الأمريكية على مستوى العالم، وضمن أكثر من 8200 مؤسسة من مؤسَّسات الفكر والرأي ومنظمات المجتمع المدني.

‎ويصنِّف تقرير جامعة بنسلفانيا مراكز الدراسات مرتَّبة في أهميتها على مستوى العالَم وعلى مستوى الأقاليم الجغرافية والحقول الموضوعية للعمل والإنتاج على المستوى العالَمي، طبقًا لمجموعة من المؤشّرات، تتضمن إدارة وتنظيم الموارد البشرية والفكرية، والإنتاج الفكري والعلمي، ودرجة التأثير في عملية صناعة القرار وتوجيه السياسات.

‎من جهة أخرى عقد المعهد الدولي للدراسات الإيرانية الذي أسَّسه ويرأسه الدكتور محمد بن صقر السُّلمي، اليوم الخميس اللقاء الثاني لمراكز الفكر السعودية بالشراكة مع جامعة بنسلفانيا حول “أهمية ومستقبل مراكز الفكر في صناعة السياسات على ضوء البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي” وقد ناقشت الندوة ثلاثة محاور، تأثير البيانات الضخمة في تحري الحقائق وتحليل السياسات، ودور الذكاء الاصطناعي في تحولات مراكز الفكر ومستقبل الفكر في ظل ظاهرة منصات الإعلام الاجتماعي وأمن المعلومات.