رصد أتبعه حسم.. عسكري يمني يحلل ضربات التحالف ضد ميليشيا الحوثي

المواطن - الرياض

قال الخبير العسكري اليمني، العميد جميل المعمري: إن ضربات التحالف العربي على ميليشيات الحوثي بالأمس كانت عملية استخباراتية ناجحة قبل أن تكون عملية عسكرية، تمثلت في رصد دقيق لمواقع الميليشيات وتحركاتها ومواقعها العسكرية التي كان يتم بها تجميع الطائرات الإيرانية بدون طيار التي كانت تصل عبر التهريب، كما استهدفت العملية منصات إطلاق صواريخ وعربات الإطلاق.

وأضاف المعمري، خلال لقاء له على فضائية الغد الإخبارية، مع الإعلامي حازم الزميلي، أن الهجوم الذي شنته قوات التحالف العربي كان عملية استباقية قبل أن تتحرك عربات المنصات لإطلاق الصواريخ أو الطائرات الإيرانية لاستهداف أي موقع يمني، متابعًا أن تلك العملية الاستباقية استطاعت من خلالها دول التحالف ضرب العدو في عقر داره وتدمير العديد من مخازن السلاح والصواريخ.

وأوضح المعمري أن الخطر الحوثي سيتوقف عندما يتم قطع اليد الإيرانية التي تمدها تلك الميليشيات بالسلاح عبر التهريب، مؤكدًا أنه عند القضاء على تلك المنافذ الإيرانية بالسلاح والأموال ستحد العمليات العسكرية بشكل كبير.

وقبل قليل، أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية أخفت الطائرات المسيرة في الأحياء السكنية بالعاصمة صنعاء.

ولفت المالكي في مؤتمر صحفي يعقد الآن في الرياض أن إيران زودت ميليشيا الحوثي بطائرات دون طيار لاستهداف التحالف بها.

وأشار المالكي إلى أنه لم يصب أحد بأذى في عملية صنعاء التي تمت أمس السبت واستهدفت عدة أهداف حوثية، مشددًا على أن التحالف كان حريصًا جدًّا على عدم إصابة أي مدني أثناء عملية صنعاء.

وأشار المالكي إلى أن أحد أهداف الحوثيين كانت على مسافة 208 أمتار فقط من أحد مقرات بعثة الأمم المتحدة في صنعاء.