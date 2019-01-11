رصد 446 خرقًا حوثيًّا للهدنة في الحديدة منذ سريانها قبل أكثر من 20 يومًا

المواطن - واس

رصدت خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة، غرب اليمن 446 خرقًا ارتكبته ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، منذ سريان الهدنة في 18 من ديسمبر الماضي وحتى 9 من يناير للعام 2019م.

وذكرت الخلية في تقرير جديد لها أن خروقات الحوثيين، تسببت في مقتل 37 شخصا وإصابة، 312 آخرين جراحات بعضهم خطرة بحسب تقرير للخلية.

وذكر التقرير أن الميليشيا الحوثية مستمرة في خروقاتها بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل السكان والأماكن العامة ومواقع الجيش، إضافة إلى مواصلتها في تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال التقرير: إن الميليشيا الحوثية تهدف من وراء تلك الخرقات المتزايدة إلى استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف العربي في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق ستوكهولم بحسب ما جاء في التقرير.

وطالبت قيادة الجيش الوطني في محور الحديدة مكتب المبعوث إلى اليمن باتخاذ الخطوات اللازمة والجدية من أجل الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية للتوقف فورا عن هذه الانتهاكات والخروقات والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص الحديدة.