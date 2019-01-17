رغم الغبار.. لماذا لم يُعلن تعليق الدراسة في حائل؟

المواطن - حائل

تعجب مواطنون ومقيمون من عدم تعليق الدراسة اليوم الخميس في حائل رغم الغبار والبرودة القارسة التي تشهدها المنطقة.

وأعلنت إدارة التعليم بالقريات تعليق الدراسة بمدارس المحافظة والقرى التابعة لها اليوم الخميس، ويشمل ذلك الكادر التعليمي والإداري أيضًا، كما أعلنت إدارة التعليم بالجوف، تعليق الدراسة اليوم في مدارس الجوف للبنين والبنات.

وفي عرعر أيضًا، وجه مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية بتعليق الدراسة اليوم في مدارس مدينة عرعر؛ نظرًا للظروف الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأبدى عدد من الأهالي تذمرهم الكبير بسبب عدم تعليق الدراسة في المدارس والمحافظات خاصة التي تشهد الغبار، خاصةً مع توقعات الأرصاد الجوية بوجود عاصفة ترابية، معبرين عن قلقهم من أن يتسبب ذلك في تعريض حياة الطلاب للخطر.

ضوابط تعليق الدراسة

وقررت وزارة التعليم قبل أشهر، سحب صلاحية تعليق الدراسة من مديري الجامعات وإدارات التعليم في كافة المناطق والمحافظات ، بالإضافة إلى أن تعليق الدراسة سيكون محصورًا على الطلاب والطالبات دون المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية، مع إمكانية تعليق الدراسة نتيجة الظروف المناخية في عدد من المدارس في منطقة تعليمية دون التعليق لكافة المدارس.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك القرار يأتي نتيجة تساهل الكثير من إدارات التعليم والجامعات في تعليق الدراسة، واتخاذ قرارات بمجرد تنبيهات بسيطة من الأرصاد.

ماذا يعني تعليق الدراسة ؟

والمعروف أن تعليق الدارسة هو إجراء وقائي يتم وفق دليل معتمد من وزارتي التعليم والداخلية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. ووفقاً للدليل المعتمد فإن تعليق الدراسة يتم في حالتين فقط، وهما: وجود تنبيه متقدم، أو تحذير من ظواهر جوية بناء على تقارير الأرصاد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم موجه هوائية باردة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي تبوك وحائل قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض والشرقية يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران،كما يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.