رغم بدء الفصل الثاني .. جامعة جازان تقرر إعادة اختبار طلبة الصحافة والإعلام

المواطن - علي شيبان - جازان

تذمر طلاب جامعة جازان بقسم الصحافة والإعلام من القرار الذي اتخذته الجامعة بإعادة أحد الاختبارات لهم بعد مضي شهر على نهاية الاختبارات.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن” قال أحد الطلاب: لقد تفاجأنا نحن طلاب قسم الصحافة والإعلام في جامعة جازان من قرار الجامعة بإعادة اختبار مادة “نظريات الاتصال” وذلك بعد مضي شهر من نهاية الاختيارات.

وعن السبب وراء هذه الإعادة تحدث أحد الطلاب قائلا : لقد علمنا من بعض الزملاء أن السبب الرئيسي وراء هذه الإعادة هي أن أسئلة الاختبارات النهائية للمادة تم تسريبها وقد تفاجأنا بإعطائنا يومين لإعادة الاختبار.

من جهة أخرى ناشد الطلاب بمحاسبة المتسبب في هذه التسريبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق المتبع مثمنين جهود الجامعة وإدارتها التي تصب في مصلحة الطالب.

وفي سياق متصل تواصلت” المواطن” مع الدكتور إبراهيم هادي المتحدث باسم جامعة جازان والذي أوضح قائلا : يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة عميد الكلية ووكيل الكلية للشؤون الأكاديمية ورئيس قسم الصحافة والإعلام للتقصي والتحقق من الموضوع ونظراً لتوفر أدله لدى اللجنة تثبت تسرب أسئلة الاختبارات النهائية (الموحدة) لمقرر “نظريات الاتصال” بقسم الصحافة والإعلام، اتخذ مجلس الكلية قراراً يقضي بإعادة الاختبار النهائي للمقرر.

وجاء اتخاذ هذا القرار للتأكيد على جدية التعليم في الكلية والجامعة ولحفظ حقوق الطلاب والطالبات علماً أن الإجراء مستكمل ووفق لوائح الجامعة مثمنين تفهم الطلبة لما من شأنه تحقيق الهدف من التعليم الجامعي وأداء الأمانة على الوجه الأكمل.