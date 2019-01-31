رفض الاعتراض في حساب المواطن بسبب السجل المشطوب.. هنا الحل

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بالإجراءات التي تتم بعد رفض الاعتراض بسبب وجود سجل تجاري مشطوب.

وقال أحد المواطنين في سؤال توجه به إلى خدمة العملاء: قدمت للوالدة في حساب المواطن وتم الرفض بحجة وجود سجل تجاري منتهٍ فشطبت السجل وقدمت اعتراضاً مرة أخرى وتم رفض الاعتراض بنفس الحجة .. ما العمل؟

ورد حساب المواطن بالقول : عند تجاوزك لمدة الاعتراض “ثلاثة أشهر” الرجاء التوجه إلى دراسة الأهلية والضغط على أيقونة “إعادة تقديم الطلب” وسيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك بنتيجة الأهلية عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول على دراسة الأهلية.

وكان حساب المواطن شدد أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح عن كل مصادر الدخل بما فيها السجلات التجارية حتى لو كانت بدون عوائد.

وحول إضافة السجل التجاري قال حساب المواطن في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (النشاط التجاري) ومصدر الدخل (السجل التجاري).

وأضاف حساب المواطن أنه في حالة إذا كان بدون عوائد يتم اختيار الدخل ” صفر” حتى لا يؤثر على الأهلية والاستحقاق.

رفع كفاءة الدعم الحكومي

ويعتمد حساب المواطن على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيدون عند التسجيل في البرنامج، لكنه يقارنها بتلك الموجودة لدى الجهات الحكومية والرسمية وفي حال اختلاف البيانات المقدمة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

ويجري حساب المواطن عملية التحقق من بيانات المواطنين من خلال العمل المشترك مع العديد من الجهات الحكومية.

وأعلن حساب المواطن اليوم أن حجم العمليات التبادلية للمعلومات بينه وبين أكثر من 18 جهة حكومية بلغ قرابة 4 مليارات عملية منذ انطلاق البرنامج وحتى نهاية شهر يناير 2019.

وأوضح حساب المواطن أن هذه العمليات أسهمت في ضمان رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيهه ليتركز الدعم على الفئات الأكثر استحقاقًا والتأكد من صحة البيانات المسجلة ومطابقتها.

التسجيل في حساب المواطن

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية في حساب المواطن

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.