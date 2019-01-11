رفع مباسط سوق المناخة تمهيدًا لبدء تبليط الساحات الغربية للمسجد النبوي

المواطن - واس

رفعت أمانة منطقة المدينة المنورة مباسط سوق المناخة الذي سبق أن هُيئ للسعوديين في الموقع المشار إليه لحين البدء بمشروع تبليط الساحات الغربية للمسجد النبوي، بحيث يستفاد من الموقع لاستيعاب البساطين بشكل منظم.

وأوضحت أن الجهات المعنية بصدد البدء بمشروع تبليط تلك الساحات ضمن مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف الأمر الذي يستوجب الإسراع في رفع تلك البسطات من هذا الموقع تمهيدًا للبدء بالمشروع.

تجدر الإشارة إلى صدور توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بسرعة التنسيق بين أمانة المنطقة وهيئة تطوير المدينة المنورة لإيجاد البديل المناسب للبساطين (رجال – نساء) بنفس الترتيبات السابقة ويجري العمل حاليًّا إيجاد البديل.