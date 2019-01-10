رقم حساب المواطن يواصل الرد على الاستفسارات بعد إيداع الدفعة 14

المواطن - الرياض

بالتزامن مع إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في حسابات المستفيدين يشهد رقم مركز الاتصال الموحد في برنامج حساب المواطن العديد من المكالمات للاستفسار عن سبب التغير في قيمة الدعم.

وبالرغم من أن البرنامج لديه أكثر من وسيلة للاستفسار أو تقديم الاعتراض إلا أن رقم حساب المواطن هو الأسرع والأسهل في التواصل معه.

وكان البرنامج كشف في وقت سابق أن رقم حساب المواطن الموحد 19912 قد تلقى أكثر من 700 ألف اتصال في الربع الأخير من عام 2018م، حيث بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 15 ثانية فقط، فيما عمل من خلال مركز العمليات والتشغيل على معالجة أكثر من 75 ألف طلب تقني، وتعامل مع أكثر من 125 ألف اعتراض منذ بداية شهر أكتوبر حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري، فيما بلغت عدد المستندات المتحقق منها التي تمت مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة أكثر من 125 ألف مستند بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة ورفع كفاءة الدعم الحكومي في الفترة ذاتها، كما استقبل أكثر من 14 ألف طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، وبلغ عدد الاستفسارات والطلبات على منصة تويتر في الحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء أكثر من 248 ألف طلب واستفسار.

وكان برنامج حساب المواطن أودع اليوم 2.4 مليار ريال كمخصص دعم لمستفيدي الدفعة الرابعة عشرة وأولى دفعات عام 2019، حيث شمل الدعم 84% من المتقدمين المؤهلين في البرنامج ليصبح إجمالي كامل الدفعات منذ انطلاقة البرنامج وحتى دفعة شهر يناير أكثر من 32.4 مليار ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن مجموع المستفيدين من الدفعة الحالية بلغوا 12.3 مليون مستفيد، وبلغ مجموع المستفيدين الرئيسين في الدفعة أكثر من 3.7 مليون مستفيد، فيما تخطّى عدد التابعين 8.6 مليون تابع، وتحصل 44% من إجمالي أرباب الأسر على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة.

وأفاد القحطاني أن مجموع المتقدمين المستقلين في الدفعة الرابعة عشرة بلغ أكثر من 1.4 مليون مستفيد وتحصل أكثر من 1.2 مليون مستفيد مستقل على الاستحقاق الكامل من مجموع المستفيدين بإجمالي دعم بلغ 393 ريالاً للفرد.

وأكد أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة وذلك لتجنب عدم الاستحقاق وضمان استمرارية الدعم، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات مثل الراتب الشهري للمستفيد أو إجمالي الدخل وعوائد الأعمال الحرة والسجلات التجارية وغيرها فإنه يلزم تعديلها عبر البوابة (هنا)، مبيناً أنه بإمكان من لم يستفِد مسبقاً من الدعم التسجيل من نفس الرابط والاستفادة من الدفعة القادمة.

هذا وتتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.