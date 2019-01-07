رواد الجنادرية يطلعون على برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة

المواطن - واس

حرصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تعريف رواد المهرجان الوطني للتراث والثقافة ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، بمختلف فئاتهم العمرية، والاطلاع عن كثب بتفاصيل المكرمة الملكية التي اضطلعت الوزارة على تنفيذها منذ عقدين من الزمن.

وجسدت 4 عروض انفوجرافيك تاريخ البرنامج منذ انطلاقته في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وما حظي به من دعم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.



ويوضح العرض عدد المستضافين ضمن برنامج الحج الذي بلغو 47737 حاجا وحاجة، ويندرج ضمنه أداء الحج، وزيارة أبرز معالم البلد الحرام، وطيبة الطيبة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع برامج علمية وثقافية وترفيهية واجتماعية، ثم جاءت المكرمة الملكية الكريمة عام 1436هـ ليمتد البرنامج على مدار العام، فكانت مكرمة العمرة والزيارة التي استضيف خلالها إلى يومنا الحالي ضمن 13 مجموعة 2800 معتمر ومعتمرة من ثمانين دولة حول العالم من النخب في مختلف المجالات والتخصصات تقديراً من المملكة لدورهم الكبير وأثرهم الفاعل في أوطانهم، وحرصاً من القيادة الرشيدة على مد الجسور وتأكيد الأواصر ودعم الروابط والوشائج بينها وبين المسلمين أينما كانوا، وإيمانا من المملكة بدورها الكبير وثقلها العظيم في خدمة الإسلام والمسلمين.

وتأتي مشاركة الوزارة بجناحها في الجنادرية بناء على توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والحرص على المشاركة المتميزة للوزارة في العرس الثقافي السنوي، والسعي لإبراز المكرمة الملكية في ثوب قشيب وصورة متألقة، في إطار رؤية المملكة 2030.