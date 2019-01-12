روسيا ترد على العقوبات الأمريكية بهذا الإجراء

المواطن - متابعة

ردت روسيا على العقوبات الأمريكية بتخفيض إنتاج النفط، وهو الأمر الذي قد يسبب أزمة لأمريكا مع توقع ارتفاع الأسعار قريباً.

وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده خفضت إنتاج النفط في يناير ، بمعدل يزيد عن 30 ألف برميل يومياً، في إطار اتفاق “أوبك +”.

وأوضح نوفاك أن “تخفيض روسيا لحد الآن يعادل ما يزيد قليلاً عن 30 ألف برميل يومياً، مقارنة مع مستوى أكتوبر 2018، وهو رقم أولي”، وأنه تم تخفيض الإنتاج ومن المخطط تخفيضه خلال الشهر الجاري بمقدار 50 ألف برميل يوميا”، حسب وكالة “تاس” الروسية.

وأشار نوفاك إلى أن “موعد اللقاء الوزاري التالي لدول أوبك لم يتم تحديده بعد، ومن المحتمل أن يُعقد في أبريل المقبل”.

وتشهد أسواق النفط الخام تزايداً في المعروض بسبب زيادة الإنتاج وتذبذب الطلب نتيجة توقعات تباطؤ النمو العالمي للعامين الجاري والمقبل؛ ما دفع الأسعار للهبوط من متوسط 86 دولاراً في أكتوبر الماضي، إلى نحو 60 دولاراً حالياً، بالنسبة لخام برنت.

وتتألف “أوبك+”، من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، إضافة إلى منتجين مستقلين تقودهم روسيا.

وبدأت “أوبك +” تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، اعتباراً من مطلع 2019، ولمدة 6 أشهر.