رويترز: السعودية تستثمر 10 مليارات دولار في جنوب إفريقيا

المواطن - الرياض

كشفت وكالة رويترز عن خطط المملكة لبناء مصفاة نفطية ومصنع للبتروكيماويات في جنوب أفريقيا ضمن استثمارات بعشرة مليارات دولار في البلاد.

وفي تعليقات عقب اجتماع مع وزير الطاقة الجنوب أفريقي جيف راديبي في بريتوريا، قال الفالح إن النفط السعودي سيُستخدم في المصفاة المقرر إنشاؤها بقيادة أرامكو السعودية.

وعلق الفالح قائلا ”هناك تبادل للتباحث من قبل فرق أرامكو السعودية، وهو ما يلقى دعما من وزارة الطاقة الجنوب أفريقية“.

وقال راديبي إن تحديد موقع المصفاة ومصنع البتروكيماويات سيتم خلال الأسابيع القادمة.

وأردف الفالح أن السعودية مهتمة أيضا باستخدام منشآت تخزين النفط الكبرى في جنوب أفريقيا، مضيفًا أن شركة أكوا باور السعودية تتطلع للاستثمار في برنامج جنوب أفريقيا للطاقة المتجددة.

كما أكد على أن هناك مباحثات بشأن استثمار المملكة في شركة الدفاع الحكومية الجنوب أفريقية دينيل، وهو ما كان قد نشرته رويترز حصريا في نوفمبر تشرين الثاني.