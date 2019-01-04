روي فيتوريا .. اعتزل مبكرًا و #النصر يحلم به

المواطن - محمد سمعة

قرر نادي بنفيكا البرتغالي في وقت سابق إعفاء المدرب البرتغالي روي فيتوريا من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بسبب سوء نتائج الفريق بالدوري البرتغالي منذ انطلاق الموسم الجاري.

وبدأ روي فيتوريا حياته مع كرة القدم في نادي فانهويس البرتغالي في الفترة من عام 1988 حتى عام 1990 حيث لعب طوال مسيرته كلاعب خط وسط.

وانضم بعد ذلك روي فيتوريا إلى نادي ألفاريتشا البرتغالي في الفترة من عام 1996 ولمدة عام واحد، كذلك قضى روي فيتوريا مسيرته الكروية في أندية الدرجة الثالثة والرابعة في الدوري البرتغالي ولم يشارك أبدًا مع أي فريق في الدوري الممتاز بالبرتغال.

وقضى روي فيتوريا آخر فترات مسيرته الكروية كلاعب مع نادي ألكوشتينسي البرتغالي واعتزل مبكرًا في عمر الـ32 عام في عام 2002.

وبدأ روي فيتوريا مسيرته التدريبية بعد اعتزال كرة القدم مباشرة مع نادي فيلا فرانكوينسي البرتغالي من عام 2002 حتى عام 2004.

تولى روي فيتوريا تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا في عام 2015 ونجح وقتها في قيادة الفريق لحصد لقب الدوري البرتغالي موسم 2015-2016 في أول موسم له مع الفريق.

ورغم تعثر روي فيتوريا وعدم فوزه بلقب كأس السوبر البرتغالي مع نادي بنفيكا في موسم 2015-2016، لكنه تفوق على نفسه في موسم 2016-2017 وقاد الفريق لحسم لقب كأس السوبر البرتغالي قبل بداية الموسم على حساب فريق سبورتينج براجا.

وفي نهاية موسم 2016-2017، واصل روي فيتوريا تألقه ونجح في قيادة بنفيكا للفوز بلقب الدوري البرتغالي للموسم الثاني على التوالي.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى اهتمام نادي النصر بالتعاقد مع المدرب روي فيتوريا ليكون خليفة المدرب الأوروغواياني جوزيه كارينيو والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وقبل تفكير النصر في التعاقد مع المدرب روي فيتوريا، اهتم العالمي بضم البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب موناكو الفرنسي السابق لكن الأخير رفض تدريب النصر.