روي فيتوريا .. صائد البطولات يبحث عن التألق خارج البرتغال

المواطن - مروة نبيل

بعد فترة طويلة من الانتظار، أعلن نادي النصر عن تعاقده مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وهو الخبر الذي أسعد جماهير العالمي، نظرًا للخبرة التي يتمتع بها.

وكان مجلس إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم، قد أقال المدرب الأوروغواياني دانييل كارينيو، في العاشر من شهر نوفمبر الماضي، وقاد الفريق بشكل مؤقت البرتغالي هيلدر، قبل أن يتم التعاقد مع روي فيتوريا بالأمس.

ويملك روي فيتوريا صاحب الـ48 عامًا، خبرة تدريبية كبيرة، حيث درب العديد من الفرق؛ وكانت جميعها في البرتغال، وتُعد تجربته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هي الأولى خارج بلاده.

وبدأ روي فيتوريا مسيرته التدريبية عام 2002 مع نادي فيلا فرانكوينسي البرتغالي، وظل معه حتى 2004، ودرب بعد ذلك فريق الشباب في نادي بنفيكا لمدة عامين، ثم انتقل لقيادة فريق فاتيما خلال الفترة من 2006 حتى عام 2010.

وقاد روي فيتوريا بعد ذلك نادي باكوس فيريرا لمدة موسم واحد، ثم بدأ رحلة التألق وحصد البطولات مع فريق فيتوريا غيماريش الذي قاده لمدة 4 مواسم من 2011 حتى عام 2015، وتوج معه ببطولة كأس البرتغال موسم 2012/ 2013.

وانتقل روي فيتوريا بعد ذلك لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا، ولم يتوقف عن حصد البطولات معه على مدار 3 مواسم ونصف، حيث توج بـ5 بطولات، وتمت إقالته قبل بضعة أيام لتراجع نتائج الفريق.

وحصد روي فيتوريا بطولة الدوري البرتغالي مع فريق بنفيكا مرتين موسمي 2015/ 2016 و2016/ 2017، ولقب كأس الدوري 2015/ 2016، وحقق بطولتي كأس البرتغالي وكأس السوبر البرتغالي.

وحقق روي فيتوريا جائزة أفضل مدرب في البرتغال عامي 2015 و2016، بعد تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا خلال هذه الفترة، وتتويجه بالبطولات.

وتعول جماهير النصر كثيرًا على روي فيتوريا في قيادة العالمي إلى منصات التتويج المحلية والقارية، حيث يحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة.