روي فيتوريا مديرًا فنيًا لـ #النصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر التعاقد مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا رسميًا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف.

ونشر حساب نادي النصر الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، صورة للمدرب البرتغالي روي فيتوريا أثناء توقيع التعاقد.

وكان نادي بنفيكا قد أعلن فسخ عقده مع المدرب روي فيتوريا قبل بضعة أيام، بسبب سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم في الدوري البرتغالي.

وأقال مجلس إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم، المدرب الأوروغوياني دانيل كارينيو، ويقود البرتغالي هيلدر كريستوفاو الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت خلال الفترة الماضية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، وذلك بعد تعادله اليوم مع الفيصلي في الجولة الـ16.