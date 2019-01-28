رياح ساحل عسير تضرب بقوة لليوم الثاني على التوالي

المواطن - الغبيشي - البرك

شهدت الأجزاء الساحلية لمنطقة عسير ولليوم الثاني على التوالي هبوب رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية شملت العديد من المحافظات الساحلية ومنها محافظة البرك والمراكز التابعة لها، فيما لا زالت إلى لحظة إعداد هذا الخبر.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أوردت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.