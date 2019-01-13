رياح مثيرة للغبار على مكة وجدة والليث والقنفذة حتى العاشرة مساء

المواطن - جدة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة أنحاء من منطقة مكة المكرمة.

وقال الإنذار المبكر التابع للأرصاد إن هذه الحالة سوف تمتد حتى العاشرة مساء وتشمل جدة ومكة المكرمة – القنفذة – الليث – الشعيبة – عسفان – بحرة – خليص – الكامل – رنية – ظام – خرمة – الموية والأجزاء المجاورة لها.

وكانت الأرصاد قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (تبوك ،حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان ،الرياض) وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار رعدية على مناطق (تبوك، الجوف، حائل، المدينة المنورة، الحدود الشمالية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية وتتحول مساءً إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-45/كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.