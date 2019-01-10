ريال مدريد يداوي جراحه وينقذ رقبة سولاري بثلاثية ليجانيس

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد من تحقيق فوز غاية في الأهمية على حساب نادي ليجانيس بالأمس في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا بثلاثية دون رد.

وبدأ ريال مدريد مباراة ليجانيس ضاغطًا وبقوة وذلك من أجل افتتاح النتيجة وتسجيل الهدف الأول، وواصل ريال مدريد ضغطه الهجومي وسط تراجع من نادي ليجانيس حتى تمكن المدافع الإسباني سيرخيو راموس من إحراز الهدف الأول للنادي الملكي في الدقيقة الرابعة والأربعين من عمر الشوط الأول عبر ركلة جزاء.

وحاول ريال مدريد قبل نهاية الشوط الأول تسجيل هدف آخر، ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي ريال مدريد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل ريال مدريد ضغطه وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، حتى تمكن اللاعب لوكاس فاسكيز من إحراز الهدف الثاني لنادي ريال مدريد بالدقيقة التاسعة والستين وبطريقة جميلة.

وأصبحت مجريات المباراة سهلة لنادي ريال مدريد والذي أراد تعزيز تقدمه بتسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الثاني.

ونجح اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور في قتل المباراة لصالح نادي ريال مدريد بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والسبعين من عمر اللقاء بطريقة جميلة.

وانتهت نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس بفوز الريال بثلاثية دون رد في لقاء الذهاب والذي أقيم على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد.

وستُقام مباراة ريال مدريد وليجانيس في جولة الإياب من دور ثمن النهائي يوم الأربعاء المقبل والموافق السادس عشر من يناير على الملعب البلدي دي بوتاركي.

وقبل مواجهة لليجانيس، كان ريال مدريد تعرض للهزيمة من نادي ريال سوسيداد بثنائية دون رد في الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني، لينجح ريال مدريد في علاج جراحه والعودة سريعًا لطريق الانتصارات في بطولة كأس الملك.

ويذكر أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز فكرت في إحضار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد لتدريب الريال خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري في صيف 2019.