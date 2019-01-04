ريال مدريد يُطارد صخرة دفاع نابولي

المواطن - محمد سمعه

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة مدربه الأرجنتيني سانتياجو سولاري، في التعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نادي نابولي الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن نادي ريال مدريد يسعى إلى تدعيم صفوفه بالتعاقد مع صفقة دفاعية قوية، وذلك في حال رحل اللاعب الفرنسي رفائيل فاران عن صفوف النادي الملكي.

وقالت تقارير صحفية إسبانية: إن نادي ريال مدريد سيتنافس مع نادي برشلونة على التعاقد مع اللاعب كاليدو كوليبالي خلال الفترة المقبلة.

ويعيش ريال مدريد في أزمة دفاعية خلال الفترة الأخيرة؛ وذلك بسبب الأخطاء الكارثية التي يرتكبها خط دفاع النادي الملكي كان آخرها في مباراة فياريال بالأمس في الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وأصبح ريال مدريد مطالبًا بتعزيز صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد الإسباني سبق له التتويج ببطولة كأس العالم للأندية في شهر ديسمبر الماضي، عقب الفوز على نادي العين الإماراتي برباعية مقابل هدف في المباراة النهائية.

ويذكر أن إدارة ريال مدريد كانت أقالت المدرب الإسباني خولين لوبيتيجي بسبب النتائج السلبية التي قدمها النادي الملكي في الفترة الأخيرة.

وعُين المدرب سانتياجو سولاري بشكل مؤقت لتدريب نادي ريال مدريد، ولكن إدارة الريال وافقت على تمديد استمراره مع النادي الملكي حتى عام 2021.

وقيل إن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تفكر في التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في صيف 2019.