ريان بابل .. قناص ليفربول الأسطوري يُشعل الصراع بين #الهلال و #النصر

المواطن - محمد سمعه

نجح النجم الهولندي ريان بابل، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق ومهاجم نادي بيشكتاش التركي الحالي، في لفت أنظار الأندية له بعد تألقه مع ناديه التركي في الفترة الأخيرة.

ويذكر أن ناديي الهلال والنصر يتنافسان على التعاقد مع ريان بابل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية؛ وذلك من أجل تعزيز صفوفهما الهجومية في شهر يناير الجاري.

وقالت صحيفة FOTO MAC التركية: إن ريان بابل مطلوب بقوة في الدوري السعودي، بجانب أن المنافسة الشرسة بين الهلال والنصر لضم اللاعب لن تنتهي إلا بنجاح أحدهما في ضم المهاجم الهولندي الفذ.

ويذكر أن نادي بيشكتاش سيفرط في ريان بابل في حال تلقى العرض المالي المناسب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويملك ريان بابل تاريخًا مميزًا مع نادي ليفربول الإنجليزي؛ حيث نجح في إحراز العديد من الأهداف القاتلة مع الريدز، وقضى ريان بابل مع نادي ليفربول أربعة أعوام من عام 2007 حتى عام 2011.

ويرغب نادي الهلال في دعم صفوفه بالتعاقد مع ريان بابل، ليكون بجانب المهاجم الفرنسي المتألق بافيتيمبي جوميز والبيروفي أندري كاريلو.

بينما يريد نادي النصر التعاقد مع ريان بابل ليعزز الصفوف الهجومية للعالمي بجانب اللاعب النيجيري أحمد موسى.

ويذكر أن ريان بابل سجل مع نادي بيشكتاش أربعة أهداف حتى الآن في بطولة الدوري التركي موسم 2018- 2019.

وفي حال انتقل ريان بابل إلى نادي الهلال فسيكون ثاني لاعب ينضم من الدوري التركي لأزرق العاصمة خلال ستة أشهر، وذلك بعد تعاقد الهلال مع بافيتيمبي جوميز من صفوف نادي جالطة سراي التركي.

سبق للاعب ريان بابل اللعب لنادي أياكس أمستردام الهولندي ونادي العين الإماراتي، ونادي ديبورتيفو لاكورونا الإسباني قبل الانتقال لنادي بيشكتاش التركي.

ويلعب ريان بابل مع المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم منذ عام 2005.