زعيم المعارضة يعين نفسه رئيسًا لفنزويلا.. وهكذا علق ترامب

زعيم المعارضة يعين نفسه رئيسًا لفنزويلا.. وهكذا علق ترامب

2019/01/23
الساعة 10:12 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1895
0
طباعة
المواطن - متابعة

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي نفسه، مساء اليوم الأربعاء، قائمًا بأعمال الرئيس بدلًا من نيكولاس مادورو.

وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هذا الأمر باعترافه رسميًّا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسًا انتقاليًّا للبلاد.

وتعهد ترامب بأن تلقي الولايات المتحدة بكل ثقلها الاقتصادي والدبلوماسي من أجل استعادة الديمقراطية في فنزويلا، على حد قوله.

ودعا ترامب الدول الغربية للاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية كرئيسٍ للبلاد.

ومن جانبها أكدت وسائل إعلام كندية أن كندا ستعترف برئيس البرلمان الفنزويلي قائمًا بأعمال الرئيس.

وفي تسارع للأحداث اعترفت منظمة الدول الأميركية برئيس برلمان فنزويلا رئيسًا بالوكالة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم