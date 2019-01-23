زعيم المعارضة يعين نفسه رئيسًا لفنزويلا.. وهكذا علق ترامب

المواطن - متابعة

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي نفسه، مساء اليوم الأربعاء، قائمًا بأعمال الرئيس بدلًا من نيكولاس مادورو.

وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هذا الأمر باعترافه رسميًّا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسًا انتقاليًّا للبلاد.

وتعهد ترامب بأن تلقي الولايات المتحدة بكل ثقلها الاقتصادي والدبلوماسي من أجل استعادة الديمقراطية في فنزويلا، على حد قوله.

ودعا ترامب الدول الغربية للاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية كرئيسٍ للبلاد.

ومن جانبها أكدت وسائل إعلام كندية أن كندا ستعترف برئيس البرلمان الفنزويلي قائمًا بأعمال الرئيس.

وفي تسارع للأحداث اعترفت منظمة الدول الأميركية برئيس برلمان فنزويلا رئيسًا بالوكالة.