زكي الصالح يعطل خروج مهند عسيري من الأهلي

زكي الصالح يعطل خروج مهند عسيري من الأهلي

2019/01/03
الساعة 12:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” أن المرشح لإدارة كرة القدم بالنادي الأهلي زكي الصالح اشترط تعليق أي مواضيع وملفات سابقة، قبل البدء في مناقشة خطته القادمة مع الإدارة في حال تسلمه المنصب رسمياً.

ويأتي على رأس الملفات الحساسة التي يود الصالح مناقشتها، انتقال المهاجم مهند عسيري إلى خارج أسوار الأهلي، حيث يفضل الصالح الجلوس مع مهند عسيري والمدرب غويدي قبل اتخاذ أي قرار.

يُذكر أن للصالح تجربة ثرية في إدارة المنتخب السعودي الأول، كان نتاجها النجاح في التأهل لمونديال روسيا 2018 مع الطاقم الفني بقيادة الهولندي مارفيك.



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