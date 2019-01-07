زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إندونيسيا

المواطن - متابعة

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: إن زلزالًا بلغت قوته 6.6 درجة وقع على بعد 174 كيلومترًا شمال غربي مدينة تيرنيت بأرخبيل الملوك بإندونيسيا، ولكن لا توجد مخاوف من حدوث موجات مد عملاقة.

ولفتت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 60.5 كيلومتر وأعقبته هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 5 درجات و5.1 درجة.

وقال مسؤول من وكالة البحث والإنقاذ في تيرنيت: إن الناس في المدينة لم يشعروا بالزلزال وتوابعه.

وصرح متحدث باسم وكالة الطوارئ لمواجهة الكوارث في توهومون بسولاويسي الشمالية: “لم يشعروا بشيء في المنطقة ولم يسمعوا أي شيء عن وقوع أضرار أو ضحايا”.