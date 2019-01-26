زلزال عنيف بقوة 5.7 درجة يضرب اليابان

المواطن - متابعة

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس “ريختر” قرب مدينة كوغي شمال اليابان اليوم السبت، دون أن تطلق السلطات حتى الآن تحذيرات من موجات مد عاتية “تسونامي” أو تعلن عن سقوط مصابين.

ووقع الزلزال الساعة 17:23 بالتوقيت المحلي (08:23 توقيت غرينيتش) على عمق 30 كلم وعلى بعد 50 كلم تقريباً من مدينة كوغي بمقاطعة إيواتي شمال شرقي البلاد، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية.

وبلغت قوة الهزة 4 درجات على المقياس الياباني المكون من 7 درجات.

ويأتي هذا الزلزال عقب ساعات قليلة من رصد هزة أرضية أخرى بلغت قوتها 4.4 درجة على مقياس “ريختر” في مقاطعة كوماموتو جنوبي غربي البلاد، ولم يستدع إطلاق تحذيرات من موجات “تسونامي”.

وتقع اليابان فيما يعرف باسم منطة “حزام النار”، وهي إحدى أكثر المناطق الزلزالية نشاطاً على مستوى العالم، حيث تشهد هزات أرضية بشكل متكرر.