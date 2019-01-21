زهير عبدالكريم يواصل الانبطاح ويلعن معارضي بشار

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أثار الممثل السوري زهير عبدالكريم المعروف بولائه لبشار الأسد، الجدل بعد ظهوره مؤخرًا في مقطع فيديو ينتقد فيه بعض الفنانين الذين خرجوا على بشار.

وفي مقطع فيديو بعنوان بيان رقم واحد ظهر زهير عبدالكريم يسب ويلعن الفنانين المعارضين الذين ينتقدون الأوضاع التي تعيشها سوريا منذ سنوات.

وزعم زهير عبدالكريم أن بعض الفنانين حصلوا على أموال طائلة مقابل الإدلاء بتصريحات مناهضة لبشار الأسد أما هو فبقي في معسكر الدولة لا ليلعن الظلام ولكن لكي يضيء شمعة حسب قوله.

وألمح زهير عبدالكريم إلى شكران مرتجى وأيمن زيدان اللذين أدليا بتصريحات مؤخرًا تنتقد الأوضاع التي تعيشها سوريا في عهد بشار الأسد.

وتابع زهير عبدالكريم في بيانه الأول: التلفزيون السوري ومنذ بدء الحرب كان يحاول الحصول على تصريحات مؤيدة للنظام من فنانين، إلا أن بعضهم كان يقول ما دخلي، أنا فلسطيني، أو أنا عراقي.

وكانت شكران مرتجى قد تعرضت لحادث سير قبل أيام ما جعل البعض يربط بينه وبين ما قالته ضد بشار أما أيمن زيدان فقد تم استدعاؤه إلى المخابرات السورية وتعهد بعدم النيل من هيبة الدولة والمساس بالقومية العربية حسب ما أكدته مصادر سورية محلية.

والمعروف أن زهير عبد الكريم ممثل ومخرج سوري عمل ممثلاً في التلفزيون والسينما، وممثلاً ومخرجاً مسرحياً، من مواليد 1960 في مدينة معربا بريف دمشق، اشتهر بدوره همام بن مرة في المسلسل التاريخي الزير سالم.

عرف زهير عبدالكريم بالتأييد التام لبشار الأسد ما جعل المعارضة السورية تستهدفه، ففي عام 2013 أعلن الجيس السوري الحر أنه تمكن من تصفية عبد الكريم في دمشق ما دعا عبد الكريم للظهور في فيديو مصور لينفي الشائعة وأنه ليس موجودا في دمشق وإنما في ألمانيا.